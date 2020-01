Radio Kiss Kiss – Mauro: “Vincere contro la Juve non risolve i problemi”

Massimo Mauro ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista di Napoli-Juventus

Ecco le sue dichiarazioni:

“La vittoria con la Lazio non ha risolto i problemi, tornare nelle prime tre come era abitudine sarà molto molto difficile, è venuto il momento di ricostruire, cosa difficile per tutti.

Avrebbero dovuto farlo primo, bisognava avere un po’ di lungimiranza e capire che ci sono stati giocatori fantastici che hanno fatto il loro tempo. Chi ha detto che si vedeva il gioco di Sarri ha detto una fesseria, hanno visto altre partite. Quello che ha fatto al Napoli ancora non si è visto neanche per una partita.

L’anno che arrivai a Napoli, nell’89/90, io ho giocato nelle prime partite con la maglia numero 10, perché Diego voleva andare al Marsiglia. Lui rientrò all’ottava partita con la maglia numero 16, sbagliò anche un rigore e poi vincemmo 3-0 alla fine.

Quella fu la prima partita di Diego quell’anno lì. La maglia 10 a Napoli è meravigliosamente pesante, ma è il San Paolo che è pesante. Quando c’ero io c’era una grande squadra. I campioni italiani erano esagerati: Ferrara, Francini, Zola. La Juve è la peggior squadra da affrontare per il Napoli. È una squadra cinica che mette la vittoria al primo posto.

Ha una rosa formata da giocatori fortissimi. Anche se il Napoli dovesse vincere non risolverebbe tutti i problemi della stagione. Tornare ad essere una delle big three del campionato sarà difficilissimo. La ricostruzione il Napoli avrebbe dovuto iniziarla prima. Sarri è molto indietro con il suo gioco ma ha capito che non si può stravolgere il dna di una squadra in pochi mesi, soprattutto servono dei giocatori portati per quel tipo di gioco.

Adesso si sta appoggiando al gioco dei singoli, per qualche minuto di partita si vede un bel gioco, poi la Juve conclude grazie alle giocate dei singoli giocatori. Se la Juve arriverà seconda quest’anno sarà un fallimento per Sarri, salvo se dovesse vincere la Champions. Questa squadra, per come è stata costruita, può e deve vincere tutto. Aver perso la supercoppa con la Lazio è stato un fallimento”.

