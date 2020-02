Il Napoli è imbattuto in Coppa Italia

Il Napoli ha una marcia vincente in Coppa Italia

E’ un dato importante quello che riguarda il cammino del Napoli in Coppa Italia. Gli azzurri hanno fino a questo momento vinto tutti gli scontri giocati nella competizione. Una marcia vincente non da poco, soprattutto se si considera l’andamento altalenante in campionato.

Perugia, Lazio ed Inter

Il percorso in Coppa Italia del Napoli è iniziato agli ottavi di finale contro il Perugia. Gli umbri sono stati ospitati al San Paolo ed il Napoli è riuscito a passare il turno grazie alla vittoria per 2-0 nello scontro diretto. Stessa sorte è toccata alla Lazio nel match dei quarti di finale. Partita unica disputata al San Paolo in cui il Napoli ha vinto per 1-0.

La semifinale è invece un capitolo a parte, unica partita della Coppa Italia che decide il passaggio del turno in due fasi, andata e ritorno. Nella gara di andata gli azzurri si sono imposti a San Siro per 0-1 e partono in vantaggio per il ritorno del 5 marzo prossimo. Chi passerà il turno incontrerà in finale allo Stadio Olimpico di Roma la vincente tra Milan e Juventus. L’incontro si disputerà a Roma il prossimo 13 maggio.

Dato importante: nessun goal subito

Il dato incoraggiante è senza dubbio anche la forza difensiva del Napoli nella competizione. Infatti in tre gare ha segnato 4 goal e ne ha subiti 0. Statistica che fa ben sperare in vista della semifinale di ritorno.

