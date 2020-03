Prima Pagina GdS:”E la Lazio se ne va”

Prima Pagina della Gazzetta dello Sport di oggi Domenica 1 Marzo 2020

Prima Pagina della Gazzetta dello Sport con il titolo dedicato alla situazione attuale dei biancocelesti in vetta alla classifica: “E la Lazio se ne va”.

All’ Olimpico battuto il Bologna 2-0. I biancocelesti superano la Juve in classifica. Luis Alberto – Correa: sorpasso. Così Inzaghi vola da solo in testa.

Il Virus stravolge il campionato.

Porte aperte, Porte chiuse, Porte in faccia.

Rinviate al 13 Maggio Juve – Inter e altre 4 partite: è polemica. Furia Marotta: “Serie A falsata”.

Boban – Milan c’è aria di divorzio. Il gelo di Elliot dopo le richieste di chiarezza di Zvone: è rottura?

Cecchi Gori shock. Arrestato in ospedale per bancarotta: otto anni e 5 mesi.

Germania. Insulti al presidente del Hoffenaim. Il Bayern si ferma è attacca i suoi ultrà.

Sci. Brignone seconda in casa. Coppa sempre più vicina. Ciclo: due bronzi in pista.

