Bollettino coronavirus 31 maggio: le vittime sono 75, il 59% dei contagiati in Lombardia

Continuano ad infondere fiducia i dati del bollettino coronavirus 31 maggio: nessun decesso in 10 zone

Il mese di maggio si chiude all’insegna della speranza per quanto riguarda l’epidemia di Covid-19. In attesa della riapertura degli spostamenti interregionali dal 3 giugno, la Protezione Civile ha diramato il bollettino coronavirus 31 maggio. I numeri totali confermano il costante calo della curva dei contagi.

Nel dettaglio, i morti nelle ultime 24 ore sono stati 75. Dunque, seppur nella sua drammaticità, si è registrata una diminuzione rispetto ai 111 del 30 maggio. Il computo totale dall’inizio della pandemia è di 33.415 vittime.

Anche i contagiati continuano a decrescere. Si parla infatti di 355 nuovi positivi, a cospetto dei 416 di sabato. Nonostante non si tratti più dei numeri tragici di qualche settimana fa, la Lombardia è ancora la regione in cui sembra circolare prevalentemente il virus.

Solo nel territorio lombardo, infatti, il bollettino coronavirus 31 maggio riporta di 210 nuovi positivi. Dunque siamo di fronte ad una percentuale del 59% rispetto al dato nazionale.

Nessuna vittima in dieci aree territoriali

Buone notizie arrivano da dieci aree della penisola dove non ci sono stati decessi. L’elenco comprende Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Calabria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise, Basilicata, Trento e Bolzano.

Invece, in merito ai contagiati, non ne sono stati riscontrati nelle seguenti cinque regioni: Umbria, Sardegna, Molise, Calabria e Basilicata. All’opposto, la Protezione Civile ha segnalato un piccolo incremento di nuovi casi in Emilia Romagna (+30 rispetto a +20 del 30 maggio) e nel Lazio (+13 contro i +6 di ieri). Un calo significativo invece si è avuto in Liguria, dove al 31 maggio i dati parlano di 12 nuovi positivi, mentre il bollettino precedente ne aveva registrati 32.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 435, meno 15 nel confronto con il bollettino del 30 maggio. I guariti sono incrementati di 1.874 unità, mentre il totale degli attualmente positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria è sceso di 1.616 persone (siamo adesso a 42.075).

Campania: un solo decesso per coronavirus nelle ultime 24 ore

Il bollettino coronavirus 31 maggio conferma che la Campania è in una fase di costante regressione della malattia. In queste ultime 24 ore sono stati riscontrati appena 5 nuovi contagi, per un totale di 4.802 da inizio epidemia.

Soprattutto c’è stato soltanto un decesso che ha portato la cifra complessiva delle persone che hanno perso la vita a 412.

I guariti segnano un +25 e sono giunti ad una somma complessiva di 4.802. Infine, la task force della Regione Campania ha riportato che finora sono stati effettuati 201.543 tamponi.

Patrizia Gallina è una giornalista e conduttrice sportiva presso le emittenti televisive della Liguria, laureata in scienze umanistiche presso l’Università degli Studi di Genova. Ha ideato e condotto su Liguria Web Tv la trasmissione sportiva “Genoa e Samp i colori del calcio”, ha partecipato ad Antenna Blu al programma Footgolf, canale 16 del digitale terrestre, e in molte altre emittenti genovesi. Da sempre appassionata di calcio e di sport a 360 gradi, ha iniziato presso La Settimana dello Sport (giornale sportivo di Genova) e adesso è redattrice sportiva presso CasaNapoli.net