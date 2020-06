Bollettino coronavirus 6 giugno: i nuovi contagi scendono a 270, zero in Campania

Il bollettino coronavirus riporta dati in calo rispetto a quelli del 5 giugno: i decessi sono 72 nelle ultime 24 ore

Dopo il preoccupante incremento verificatosi nella giornata di venerdì, il bollettino coronavirus 6 giugno segnala un calo dei positivi. I dati diramati dalla Protezione Civile parlano di 270 nuovi positivi in tutta Italia. Dunque un segnale di miglioramento rispetto al +518 fatto registrare in precedenza.

In Lombardia nelle ultime 24 ore sono state riscontrate 142 nuove positività. Anche in questo caso siamo di fronte ad una netta diminuzione nel confronto con il +402 del 5 giugno.

Sono 5, invece, le regioni che contano zero nuovi casi. Si tratta di Campania, Umbria, Calabria, Basilicata e Molise. Il computo totale dei positivi da inizio pandemia è di 234.801.

Il bollettino coronavirus 6 giugno riporta 72 vittime complessive. Un lieve calo rispetto alle 85 della giornata precedente. La Lombardia ha dovuto fare i conti con 27 decessi.

Invece non si segnalano morti per Covid-19 in 8 regioni, ovvero Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Calabria, Basilicata e Molise. Il totale delle persone decedute dall’inizio dell’epidemia sale dunque a 33.846.

I dati della Campania al 6 giugno: nessun nuovo contagio e una vittima

Il bollettino coronavirus 6 giugno conferma il netto miglioramento della Campania. Per la seconda giornata consecutiva, infatti, non ci sono stati nuovi contagiati. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 2.918.

Purtroppo non si è ancora riusciti a raggiungere quota zero per quanto riguarda le vittime. I dati diffusi dall’Unità di crisi della Protezione Civile segnalano un altro decesso, portando il totale dei morti a 426 nel territorio campano.

Incoraggiante il dato dei guariti che sono 35 al 6 giugno, con il numero complessivo che sale a 3.658. Di questi, 3.626 sono stati dichiarati completamente guariti, mentre i restanti 32 lo sono clinicamente.

La Campania quindi conferma di essere sulla buona strada nella lotta al virus. A poco più di tre mesi di distanza dall’ufficialità del primo caso di Covid-19, la regione per due giorni consecutivi è risultata priva di nuovi positivi.

