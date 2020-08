“Terrone”. Fisioterapista della Lazio chiede scusa a Gattuso dopo le parole pronunciate nel rovente finale di ieri sera al San Paolo

Ieri sera il San Paolo ha ospitato l’ultima partita di campionato 2019/2020. Il Napoli e la Lazio hanno dato vita ad un match vivo e combattuto, sebbene non ci fosse una posta in gioco di particolare rilevanza.

I tecnici delle due squadre, tuttavia, hanno saputo toccare le corde giuste per motivare i 22 in campo.

D’altronde gli azzurri avevano intenzione di riscattare le ultime blande prestazioni che, per ammissione dello stesso Gattuso, avrebbero potuto avere ripercussioni sulla gara di Champions con il Barcellona specialmente sotto il profilo del ritmo e dell’intensità.

La Lazio, dal canto suo, oltre a cercare di non finire in quarta posizione dopo l’entusiasmante testa a testa con la Juventus, desiderava spingere il suo cannoniere Ciro Immobile ad infrangere il record di reti siglate in una sola stagione. Quel record firmato Gonzalo Higuain, che con il Napoli di Sarri infilò per ben 36 volte il pallone nella rete avversaria.

Purtroppo il finale di partita non è stato uno spettacolo edificante per i protagonisti in campo.

Tra i più agitati, Gennaro Gattuso. In diretta si pensava che l’obiettivo del tecnico partenopeo fosse l’omologo biancoceleste Simone Inzaghi. Le immagini, corroborate dagli audio, raccontano invece di una pesante offesa pronunciata dal fisioterapista della Lazio Alex Maggi proprio nei confronti di Ringhio. Le parole “Terrone di m***a” avrebbero fatto scattare l’allenatore azzurro.

Come riferisce Calciomercato.com, nella giornata di oggi Maggi è tornato sui propri passi scusandosi con l’allenatore del Napoli per l’infelice uscita: “Nei miei tanti anni di professione non mi era mai capitato di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta. Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e me ne scuso con tutti ed in particolare con il mister Rino Gattuso”.