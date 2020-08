La Repubblica – Ispettori Figc a Castel Volturno: aperto fascicolo per frasi razziste contro Gattuso nel finale con la Lazio

Il finale di partita contro la Lazio ha offerto uno dei peggiori spettacoli di tutta la stagione. Il fisioterapista dei bianco celesti ha urlato a Gattuso frasi razziste come “Terrone di m…” che hanno fatto infuriare l’allenatore calabrese. Si è sfiorata la rissa, con il dirigente Tare a calmare gli animi.

Nei giorni successivi sono seguite le scuse da parte dello staff laziale. Tuttavia nella giornata di ieri a Castel Volturno sono giunti ispettori federali per incontrare Gattuso. Lo riporta l’edizione odierna della Repubblica. La Figc, dunque, ha aperto ufficialmente un’inchiesta riguardo i fatti della sera di sabato di Fuorigrotta, e proprio l’allenatore del Napoli – si legge – è stato ascoltato come testimone dell’accaduto.

Gli ispettori federali hanno intenzione di andare fino in fondo e ieri mattina, scrive Repubblica Napoli, si sono presentati a Castel Volturno.

“Ieri mattina a Castel Volturno, poco prima dell’arrivo di Totti, Gattuso aveva ricevuto negli uffici della sede anche la visita degli ispettori federali. La Figc ha aperto ufficialmente una inchiesta sugli insulti razzisti (“terrone di m…) rivolti dalla panchina ospite all’allenatore calabrese, che in campo aveva reagito in modo veemente ed è stato ascoltato come testimone dagli 007. La faccenda non finirà qui, stavolta”

