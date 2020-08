L’Avvocato Angela Russo attacca pesantemente De Luca sui trasporti: “Si faccia un esame di coscienza e chieda scusa alla comunità di Arpino”

L’avvocato Angela Russo, candidata della Lega al Consiglio Regionale della Campania, attacca pesantemente De Luca sui trasporti

Queste le sue parole:

“E’ proprio il caso di dire che i cittadini di Arpino, frazione del comune di Casoria, sono stati lasciati a piedi dalla regione di De Luca. Da molti mesi, infatti, non c’è un bus di linea, né un tram che riesca a coprire la corsa Arpino- Napoli, con tutti i disagi che si possono immaginare. E’ una situazione davvero inaccettabile che prova, una volta di più, quanto l’efficienza sbandierata da De Luca anche nel campo della mobilità sia una mera favoletta.”

Parole non certo dolci, quelle di Angela Russo che poi prosegue, rincarando la dose:

“Spiace, poi, dover constatare che neppure il Comune di Casoria , che nelle sue figure di Governo è molto prossimo al governatore dalla bocca larga, sia riuscito ad esercitare un’adeguata azione di stimolo per richiamare la Regione al proprio dovere istituzionale.

Un dato di fatto che si configura come una grave mancanza di rispetto verso tutta la comunità di Arpino. A cui viene negato il diritto minimale di poter arrivare nel vicinissimo capoluogo di Regione in poco tempo. Risultando costretta ad una vera e propria Odissea quotidiana. De Luca, e con lui anche i proconsoli locali, dovrebbero farsi un esame di coscienza. E riflettere su come funzionano i trasporti nelle grandi città europee e nelle loro conurbazioni: dopodiché converrebbero sulla necessità indifferibile di chiedere scusa a tutta la comunità di Arpino.

D’altro canto è perfettamente inutile rilanciare con la cadenza costante delle campagne elettorali, progetti faraonici e avveniristici. Quando poi, come il caso di Arpino a Casoria, per portare i bimbi a scuola diventa un’avventura, sa tanto di presa in giro. Occorre puntare innanzitutto sulla assicurazione dei servizi minimi. Poi pensare in grande.”

Angela Russo, infine, conclude:

“Prometto di profondere il massimo impegno. Fino a quando il disguido che patiscono gli abitanti di Arpino, così grave e paradossale, non sia stato compiutamente superato. Per adesso agli utenti del trasporto pubblico di Arpino va la mia più sincera solidarietà.”

Redattore per Football-Magazine; Redattore per Casanapoli.

In precedenza redattore per Miglionews; redattore per ilmionapoli; redattore per forzazzurri; redattore per Veusviolive