GdS: Lazio, continui i contatti con Callejon

Lazio – Callejon, continui i contatti tra la società di Lotito e l’ entourage dello spagnolo.

Arrivano conferme: Josè Maria Callejon, ancora senza squadra dopo l’ addio per fine contratto al Napoli (dopo sette stagioni) è cercato dalla Lazio: continui sono infatti i contatti tra la società biancoceleste e il suo entourage.

Notizia confermata dall’ edizione odierna del quotidiano “la Gazzetta dello Sport”.

La società di Claudio Lotito sta cercando di convincere l’ esterno destro andaluso che a Formello ritroverebbe il portiere e amico Pepe Reina.

Ighli Tare, direttore sportivo laziale, avrebbe proposto all’ ex numero sette napoletano un triennale da 2,2 milioni di euro netti a stagione, non ci siamo. Infatti l’ ex Real Madrid vorrebbe confermato il suo stipendio percepito anche all’ ombra del Vesuvio: biennale da 3 milioni di euro a stagione.

Le parti stanno trattando e il calciatore spagnolo sta ragionando comunque su un fatto: il triennale offerto dalla Lazio, gli garantirebbe comunque, di guadagnare poco più di sei milioni i euro, con l’ unica differenza di spalmare tale cifra su un ulteriore anno.

Il mercato finirà il 5 ottobre e tutto può ancora accadere. Callejon, comunque svincolato, potrebbe trasferirsi in un’ altra squadra anche oltre la data stabilita per il gong di fine mercato.

