Sky- emergenza attacco contro la Lazio: mossa a sorpresa in vista?

DIMARO, ITALY - JULY 25: Eljif Elmas gestures during SSC Napoli Pre-Season Training Camp on July 25, 2019 in Dimaro, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Contro la Lazio Gattuso pensa a una mossa a sorpresa

Per l’emergenza in attacco che si è venuta a creare, in vista dell’altro big match contro la Lazio, Rino Gattuso ha in mente una mossa a sorpresa. A seguito dell’infortunio di Dries Mertens e della squalifica di Lorenzo Insigne al Mr. calabrese resteranno soltanto tre attaccanti. Infatti non bisogna dimenticare che, l’assenza dei due fantasisti del Napoli, si va a sommare a quella già nota di Victor Osimhen.

Dal cilindro potrebbe spuntare il nome a sorpresa di Elmas

In realtà gli attaccanti rimanenti in rosa attualmente sono tre: Andrea Petagna, Hirving Lozano e Matteo Politano. A questo si dovrebbe aggiungere anche Fernando Llorente ma l’allenatore azzurro non lo ha mai preso realmente in considerazione. Ringhio, quindi, potrebbe sperimentare un piano B abbastanza inaspettato e sta già pensando ad una soluzione alternativa. In uno dei due prossimi impegni l’allenatore degli azzurri potrebbe partire con Eljif Elmas sulla fascia sinistra, al posto di Insigne, al fine di preservare Politano e Lozano e tenerne uno in panchina come arma da sfruttare in corsa. A riferirlo è Sky Sport.

______________________________________________________________________

Casanapoli è un contenitore di notizie online sulla squadra del Napoli e il mondo che le ruota ogni giorno intorno. Non solo calcio per casanapoli.net da quando è online anche la sezione cronaca. I nostri redattori riportano e commentano quanto accade a tutti i protagonisti e non solo. Una giovane redazione sempre pronta a seguire, riportare e commentare il percorso della nostra amata squadra. Online sul giornale, in televisione, sul web ed in radio. Seguiteci anche sui social: Twitter, Facebook e Instagram. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti su Casanapoli.net.

giornalista pubblicista