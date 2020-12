I ristoratori ancora in piazza contro la “zona arancione” voluta da De Luca: protesta sul lungomare.

Campania “zona arancione”: nuova protesta sul lungomare.

La Campania, come sottolineato dallo stesso Governatore della Regione Vincenzo De Luca, nonostante il nuovo DPCM emanato dal Governo Centrale, resta “zona arancione”.

Nessun cambio di colore quindi nei giorni feriali: De Luca mantiene alta l’ attenzione nelle norme anti – contagio.

Decisione presa dal politico salernitano ufficializzata soltanto ieri nel pomeriggio quando sembrava ormai tutto pronto per la “zona gialla”, con l’ apertura, fino alle 22.00, di pub e ristoranti.

Già ieri, appresa la notizia, la categoria colpita, è scesa in strada per protestare: blocchi del traffico dalle ore 18 alle ore 23 anche con barriere di plastica. Tensione alta già nella giornata di ieri, quindi.

Proteste portate avanti anche oggi: questa mattina sul lungomare di Napoli, bloccata la via di snodo che porta verso pizza Vittoria.

Oggi sarebbe dovuta partire, come detto, la “zona gialla”, con la possibilità da parte dei ristoratori di tornare a servire ai tavoli fino alle 18 e fino al 24 dicembre quando poi entrerà, comunque come in tutta Italia, in vigore la zona rossa . Ieri sera i ristoratori avevano chiesto un incontro con il prefetto, Marco Valentini.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.