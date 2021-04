CdM: Corsa Champions, per il Napoli sarà decisivo il “Maradona”

Napoli, per puntare alla Champions sarà decisivo il “Maradona”: Inter e Lazio a Fuorigrotta per continuare la striscia di 6 vittorie consecutive.

Il Napoli continua la sua corsa alla prossima Champions. La gara di domenica vita a Genova rilancia gli azzurri dopo il brusco stop di Torino.

Da domani gli uomini di Gattuso si ritroveranno a Castel Volturno per preparare le prossime gare, decisive per l’ obiettivo.

Subito sotto con la capolista Inter per il posticipo domenicale della 31esima di campionato e poi la Lazio. Entrambe le gare saranno giocate nel catino di Fuorigrotta, ritornato roccaforte inespugnabile.

Fattore “Maradona” decisivo per la Champions.

Sarà decisivo il fattore casa per il Napoli. Purtroppo non ci sarà il pubblico per i noti fatti ma lo stadio intitolato a Diego è ritornato inespugnabile con gli azzurri che vincono da sei gare consecutive.

Come sottolineato anche dall’ edizione de “il Corriere del Mezzogiorno”, si dovrà provare subito con l’ Inter, reduce da 11 vittorie di fila e poi la Lazio, altro scontro diretto.

Le prossime due gare casalinghe, quindi, saranno decisive per la corsa al quarto posto. Continuare a fare bottino pieno tra le mura amiche sarebbe importante per gli uomini di Gattuso che sognano il ritorno tra le grandi d’ Europa.

