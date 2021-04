Osimhen , l’intermediario: “Diventerà uno dei più grandi centravanti del mondo”

Osimhen, l’intermediario: ‘Sarà tra i più forti al mondo. Napoli da scudetto senza infortuni’





Dopo il suo rientro Victor Osimhen ha ritrovato la giusta grinta realizzando ben quattro gol nelle ultime otto partite di campionato.



Nella gara di ieri contro la Lazio ha siglato il goal che ha chiuso definitivamente la partita



Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato l’intermediario che lo ha portato a Napoli,





Sul percorso di Osimhen

“Senza infortuni di Mertens e di Victor il Napoli si sarebbe giocato lo Scudetto con l’Inter fino alla fine. Sono contento che Victor stia dimostrando il suo valore con continuità. Diventerà uno dei più forti attaccanti al mondo”.





Sulle qualità

“Osimhen ha una forza fisica e una tecnica unita alla sua progressione con e senza palla al piede impressionante. Ha soltanto bisogno di tempo per crescere”.



Come riportato da AreaNapoli I partenopei ieri hanno indubbiamente fatto una buona prestazione dominando contro un avversario apparso nettamente in difficoltà al Diego Armando Maradona.



A fare la differenza è stato soprattutto il reparto offensivo. Lorenzo Insigne ha realizzato una splendida doppietta. Mertens ha segnato un goal stupendo. Benissimo anche Matteo Politano.



Lo stesso Victor Osimhen, subentrato solo nella ripresa a Dries Mertens, ha trovato il suo sesto goal in campionato con un fulmine che ha lasciato di sasso un incolpevole Pepe Reina. Una sassata violenta quella dell’ex Lille che ha dimostrato di essersi integrato perfettamente nel gruppo

Lo spettacolo, offerto ieri al Maradona da Napoli e Lazio è uno spot meraviglioso per il nostro calcio, partite così sono meritevoli del grande pubblico presente.

Alta intensità, grandi giocate e tanto ma tanto agonismo nello spareggio Champions dove ha prevalso un Napoli cinico e cattivo in una forma fisica mai vista in questa annata. quando la testa è libera, le gambe vanno più veloci e gli azzurri sono proprio l’eccezione che conferma la regola, perchè dopo mesi di trambusto con la testa sotto la sabbia ora sembra totalmente un’altra squadra.

Grande Napoli Così tutta Italia si è espressa sulla squadra partenopea vista ieri sera, che vede la Champions non solo un miraggio ma un obbiettivo vero e proprio, dopo una serie di risultati pesanti.

Gli azzurri da quando sono al completo, hanno impensierito e battuto quasi tutti, sfruttando così i clamorosi passaggi a vuoto delle dirette concorrenti alla Champions. Gattuso da confermare? il mister calabrese sta facendo ricredere tutti gli scettici del caso, che dopo i vari passi falsi della squadra azzurra, volevano il suo esonero nonostante le grandissime mancanze in squadra.

ADL pensa al futuro che con grande clamore potrebbe chiamarsi ancora Gattuso

Laureata in Giurisprudenza nel 2003 all’Università degli studi di Napoli “Federico II°”. Ha conseguito l’abilitazione di Avvocato nel 2009. Dedita alla professione forense, è una grande appassionata di calcio e del Napoli.