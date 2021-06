CdM: Basic-Napoli, c’è l’ intesa. Ma occhio a Sarri…

Intesa tra Napoli e Basic ma la Lazio di Sarri può beffare gli azzurri: spunta l’ alternativa al croato.

Il Napoli è sempre molto attento sul mercato in cerca di un centrocampista di rottura che possa prendere in rosa il posto di Bakayoko tornato al Chelsea per fine prestito.

Sfumato Albert Lokonga dell’ Anderlecht per i costi proibitivi (inoltre il classe 99 preferisce l’ Arsenal, ndr), il Napoli punta dritto il mediano del Bordeaux Toma Basic.

Per il centrocampista croato la dirigenza azzurra ha già tracciato la strada con i procuratori del ragazzo ma l’ intesa con il club transalpino stenta ad arrivare. Ed è in questo tram tram, come riferito anche dall’ edizione odierna de “il Corriere del Mezzogiorno”, che può approfittarne la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri, anch’ essa interessata al ragazzo.

Se salta Basic è pronta l’ alternativa: gioca in serie A.

Se dovesse saltare la trattativa per il giovane centrocampista croato del Bordeaux, gli uomini di mercato del club partenopeo hanno già in mente l’ alternativa: Jerdy Schouten.

L’ olandese classe 97 è in forza da due anni al Bologna che per cederlo chiede però una cifra proibitiva: 15 milioni di euro.

