Repubblica – Spalletti pensa al cambio modulo: ritorno al 4-3-3 contro la Lazio. Senza Anguissa e Lobotka non funziona il 4-2-3-1.

Luciano Spalletti ha dovuto far fronte all’emergenza infortuni nell’ultimo periodo. Da Novembre ad oggi, gli azzurri sono stati condizionati da tantissimi infortuni, anche di natura traumatica.

A farne le spese più di tutti è stato il centrocampo azzurro. I 4 elementi hanno tutti subito dei traumi fisici e muscolari e si sono alternati nella disponibilità.

Secondo la Repubblica, come scritto nell’edizione odierna, Luciano Spalletti per sopperire all’emergenza assenze tornerà di nuovo al 4-3-3 presentando quindi un modulo a specchio contro la Lazio.

Le assenze di Anguissa e Lobotka non permettono agli azzurri di giocare con soli due elementi a centrocampo.

La coppia Demme-Fabian non è riuscita a dare garanzie come sperato, quindi il tecnico di Certaldo ha deciso di tornare al passato e riproporre il modulo di inizio stagione.

Di seguito le parole riportate:

“Spalletti ha in mente di correre ai ripari con un cambio di modulo, dopo le difficoltà accusate a centrocampo contro Cagliari e Barcellona. Il 4-2-3-1 senza Lobotka e Anguissa non sta funzionando e per questo contro la Lazio gli azzurri si metteranno a specchio, ritornando al passato con il 4-3-3.”

