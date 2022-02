SKY – Probabili formazioni Lazio-Napoli: ancora panchina per Politano

Lazio e Napoli si sfideranno questa sera allo stadio Olimpico, gara valevole per il campionato di Serie A Tim.

I partenopei hanno l’occasione di portarsi al primo posto e sfruttare lo stop avuto di Milan e Inter venerdì.

Lazio che deve tenere botta e resistere per restare in zona Europa allungando ancora di più sulle altre.

Il Napoli deve far fronte all’emergenza infortuni a centrocampo. Recuperato parzialmente Stanislav Lobotka, che è stato aggregato al gruppo ma non partirà titolare, come detto dallo stesso mister in conferenza.

Anguissa e Lozano non ancora convocati insieme a Tuanzebe, fermi ai box.

Napoli che riproporrà di nuovo la formazione iniziale contro il Barcellona, con la sola differenza di Ospina al posto di Alex Meret.

Lazio che si affiderà al tridente Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson, supportati da Milinkovic Savic.

Probabili Formazioni:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. ALL. Sarri

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. ALL. Spalletti

