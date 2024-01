A Roma gli azzurri si giocano una bella fetta di Champions…

Serie A. Lazio-Napoli. Lazio e Napoli si affronteranno questa sera allo Stadio Olimpico di Roma in quella che sarà la ventiduesima giornata di Campionato. Mazzarri, com’è noto, ha gli uomini contati. Il tecnico toscano, molto probabilmente, utilizzerà il modulo visto all’opera durante le finals di Supercoppa Italiana. Il risultato finale del match sarà determinante per la corsa ad un piazzamento in Champions. Di seguito, le probabili formazioni delle due squadre:

Lazio (4-3-3)

Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri

Napoli (3-4-3)

Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Mario Rui; Zielinski, Politano, Raspadori. Allenatore: Walter Mazzarri

