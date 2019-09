Llorente scalpita per l’esordio col Napoli: corsi e ricorsi storici con la Samp

Il centravanti spagnolo ha debuttato sei anni fa con la maglia della Juve proprio contro la Sampdoria

Fernando Llorente ha tanta voglia di Napoli. Approdato in Campania da poche settimane a parametro zero, l’attaccante spagnolo non vede l’ora di fare il suo debutto al San Paolo.

Se oggi pomeriggio alle ore 18 Carlo Ancelotti dovesse puntare su di lui, per il nuovo acquisto azzurro sarebbe un bel tuffo nel passato.

Infatti il 24 agosto 2013 Llorente ha giocato la sua prima gara in Serie A con la Juventus e proprio contro la Sampdoria, avversaria del Napoli di oggi.

Allora si trattò di una breve apparizione: infatti il bomber iberico entrò in campo al novantesimo al posto di Tevez. Stavolta invece potrebbe essere tutto diverso, giacché l’aspetterebbe una maglia da titolare accanto a Mertens.

Del resto, fin da quando è iniziata la sua seconda avventura italiana, l’ex Tottenham ha ben impressionato tutto l’ambiente: dall’allenatore ai compagni di squadra, passando per i tifosi che ne hanno già apprezzato motivazioni e carisma.

La personalità sicuramente non gli manca: ricordiamo che il 34enne di Pamplona ha alle spalle ben due finali di Champions League, anche se purtroppo per lui non è riuscito a vincerle.

Llorente-Mertens probabili titolari per battere la Samp

Ancelotti sembra sempre più orientato a dare la possibilità a Fernando Llorente di disputare la sua prima gara con il Napoli proprio oggi pomeriggio contro i blucerchiati allenati da Di Francesco.

Infatti Lorenzo Insigne si sta ancora riprendendo da un problema ai flessori della coscia destra. Invece Milik non è pronto a causa di un infortunio al retto addominale.

Lozano fisicamente sta bene, ma è reduce dagli impegni negli Stati Uniti con la nazionale del Messico ed è rientrato in Italia da poco.

L’ex attaccante della Juventus, invece, ha potuto lavorare con costanza e impegno in questi giorni, mostrando di avere già una condizione ottimale. E non è un caso se ha preso parte con grande attenzione alle sedute tattiche.

Quindi non sarebbe una sorpresa se contro Quagliarella e compagni dovesse scendere in campo dal primo minuto per fare coppia d’attacco con Mertens.

In questo caso per lui si tratterebbe di un confronto che evocherebbe dei bei ricordi: di nuovo la Sampdoria per l’esordio in Serie A. Finora in quattro precedenti ha realizzato una rete alla compagine genovese, quella del momentaneo 2-0 del 18 gennaio 2014.

I numeri dicono anche che manca dal massimo campionato italiano da 1.483 giorni, ovvero dall’ultimo match giocato tra le fila della Juventus per dieci minuti contro l’Udinese prima di essere venduto al Siviglia.

Sono invece 1.568 i giorni che lo separano dall’ultima esultanza per una rete in Italia. Allora aveva segnato contro il Verona. Adesso, dunque, Fernando Llorente è pronto a ripartire con tanta voglia di lasciare il segno e di far sognare il San Paolo, e ancora una volta per lui potrebbe essere esordio con la Samp: piacevoli corsi e ricorsi storici.

