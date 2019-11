Vincenzo Boccia (Pres. Confindustria): “Napoli viene strumentalizzata, ADL? Grande imprenditore”

Vincenzo Boccia l’ attuale Presidente della ‘Confindustria’ è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ per dire la sua sul momento delicato in casa Napoli.

Vincenzo Boccia durante la trasmissione ‘Radio Goal’ è intervenuto ai microfoni di Walter De Maggio.

Le domande poste naturalmente non potevano che riguardare i furti collegati al mondo del calcio.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Napoli è una grande città e come tutte le realtà simili ha anche delle criticità ma strumentalizzare dei casi per buttare fango sul capoluogo e sulla regione Campania non è ammissibile.”

Secondo Boccia i media nazionali non perdono occasione di infangare il nome di Napoli, anche se lo stesso ammette che delle problematiche in città ci sono.

Poi alcune parole sul Presindente De Laurentiis:

“Per me De Laurentiis è un grande imprenditore, non lo dico da tifoso del azzurro ma da presidente di Confindustria e bisognerà sempre ringraziarlo per quello che ha fatto e sta facendo nel calcio”.

Ricordiamo che il Presidente Vincenzo Boccia è campano, precisamente di Salerno.

Come più volte ha dichiarato, ha a cuore il sud in particolare le città come Napoli, Salerno ecc..

Foto copertina: Confindustria.it

