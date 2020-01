Si Gonfia la Rete – Orsi: “Il problema del Napoli è mentale”

Le dichiarazioni di Nando Orsi live alla radio napoletana

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nando Orsi, ex calciatore ed opinionista di calcio in TV. Ha analizzato la sconfitta degli azzurri maturata ieri sera contro l’Inter. Secondo Orsi il problema attuale del Napoli si può tradurre in un calo di energie mentali, che non permettono agli azzurri di affrontare al meglio uno dei periodi più difficile dell’ultimo decennio.

Parlando invece dei prossimi impegni, l’ex calciatore ci tiene a sottolineare l’ottimo momento di forma psicofisica della Lazio. Gli uomini di Simone Inzaghi stanno sorprendendo tutti gli addetti ai lavori con prestazioni eccellenti, goal e punti in quantità. Inoltre la vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus ha dato tanta fiducia ai biancocelesti, che rimangono aggrappati al sogno scudetto grazie anche ai tanti goal di Ciro Immobile.

Le parole in diretta a Si Gonfia la Rete

“Il Napoli resta una squadra forte, il problema è mentale. Questo è un momento delicato e il calendario non gioca a favore perché il Napoli può perdere contro tutte.

La Lazio sta bene, gioca bene a calcio, ci crede sempre e non molla nulla. Il Napoli invece prova ad impostare, ma è troppo fragile e anche i migliori vedi Koulibaly e Di Lorenzo commettono errori fatali”.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere