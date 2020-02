Il Mattino – Gattuso e il suo Napoli: un pensiero fisso per la squadra, per il gioco, per i suoi calciatori

Napoli coach Gennaro Gattuso, left, gives directions to his players prior the Italian Serie A soccer match between Napoli and Parma at the San Paolo stadium in Naples, Italy, Saturday, Dec. 14, 2019. (Cesare Abbate/ANSA via AP)

Il Mattino – Gattuso ha gli incubi.

Mister Gattuso non ha convocato Allan per la trasferta al Sardegna Arena contro il Cagliari, pare che il brasiliano non abbia soddisfatto la voglia di Ringhio che gli chiedeva di allenarsi con incisività soffrendo come gli altri suoi compagni.

Mancheranno anche Milik, Koulibaly e Lozano per indisposizione.

Il pensiero dell’allenatore del Napoli è quello persistente di qualche tempo fa: 40 punti per tirarsi fuori dalla zona pericolosa della classifica.

“C’è tanto lavoro,guardiamo le partite e anche noi facciamo fatica a spiegarci perché non riusciamo ad esprimerci con continuità. Dobbiamo fare quello che proviamo e non ognuno a modo suo, mettere tutto a disposizione per giocare un certo tipo di calcio”.

“Non abbiamo bisogno di trovare stimoli per centrare la Champions o l’Europa League, dobbiamo fare 40 punti,muovere la classifica perché siamo ancora in una zona pericolosa. In tante partite al primo errore andiamo in difficoltà,anche nell’ ultima nei primi dieci minuti della ripresa abbiamo sbagliato ma la squadra ha reagito. E poi non abbiamo fatto catenaccio ma giocato in modo organizzato”.

“Nel calcio ci sono due fasi: poi si può fare una pressione 10-15 metri più avanti o più indietro, l’errore mio più grande quando sono arrivato è stato di provare subito una pressione ultra-offensiva ma la squadra non sopportava questa situazione e così ci siamo messi più dietro”.

Il suo pensiero sul Var? “Sono sempre stato favorevole. Poi c’è qualche giovane arbitro che si mette in difficoltà da solo perché se c’è il Var lo vai a vedere e così si evitano polemiche. Il calcio è cambiato, parlano tutti e deve farlo anche l’arbitro e spiegare a fine partita cosa ha visto”.

Mertens falso nueve anche a Cagliari? “Le cose difficili le fa sembrare semplici e ci fa respirare vede la porta, lega il gioco, si sa muovere, mi piace molto e senza di lui abbiamo perso tanto. Può fare tutto l’esterno,da centravanti ha grandissima tecnica e furbizia”.

Contro il Lecce lei ritiene di aver fatto bene per la difesa? “Diedi tre giorni di riposo a Manolas per la nascita del figlio, perse due giorni d’allenamento e quando la squadra si allena sempre a trecento all’ora e uno ne salta qualcuno non è facile fare delle scelte. Sapevo che con il Lecce avrei potuto mettere in difficoltà Koulibaly e Maksimovic perchè da tanto non giocavano: è stato un errore schierarli ma non volevo perdere di credibilità di fronte alla squadra”.

Cagliari rappresenta un problema per lei? “Il loro gioco ci dà fastidio,vanno sempre con 4 giocatori in area, quando perdono palla poi vengono subito con grande veemenza, può assomigliare a quella con la Samp, lo stadio è difficile perché la palla non esce mai”.

E’ un Napoli con la doppia personalità? “La squadra è forte, fa tutto a mille all’ora e non mi dà modo di farmi sbroccare negli allenamenti, rimango anche io sorpreso. Mi sveglio con gli incubi durante la notte perché è difficile dare una spiegazione. Dobbiamo annusare il pericolo”.

Elmas le sta dando soddisfazioni? “Mi ha sorpreso la sua tecnica, la forza no. Regala ancora qualcosa ma ha voglia, ascolta, è un po’ permaloso ma l’importante è che tiene su la testa quando sbaglia”.

Un Napoli operaio? “A me piacerebbe una pressione ultra offensiva, la gamba per coprire tutto il campo e giocarsela con la consapevolezza che non si rischia nulla”.

Maran la metterà in difficolta oggi? “Dobbiamo pensare a noi,sarà una partita difficile contro una squadra che ci può mettere in difficoltà. Dobbiamo dare continuità a Milano”.

Ben detto Mister.

🖨

Speaker presso radio libere napoletane negli anni 70/80: Radio Sud 95, Radio Marte. Redattore presso forzazzurri (fine anno 2019).