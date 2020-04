Lotito punta ad avere un medico della Lazio nella Commissione FIGC

Lotito avrebbe bloccato la candidatura del dottor Nanni del Brescia al posto del dimissionario Tavana

Non solo unanimità nell’ultima riunione della Lega Serie A. I club hanno votato all’unanimità sull’intenzione di tornare in campo e di completare la stagione 2019/2020 sospesa per l’emergenza coronavirus. Invece non c’è stata unità d’intenti per quanto riguarda la Commissione medica della FIGC, con Lotito che avrebbe bloccato la candidatura del dottor Nanni.

Il quotidiano Repubblica riporta che, durante il vertice in videoconferenza, si sarebbe affrontata anche la questione della sostituzione del dottor Rodolfo Tavana. Quest’ultimo si è dimesso dalla Commissione scientifica della FIGC.

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, avrebbe fatto un nome preciso. Si tratterebbe del dottor Nanni, medico del Brescia.

Claudio Lotito però sarebbe prontamente intervenuto per bloccare qualsiasi tipo di discorso. Il presidente della Lazio avrebbe sostenuto che non si trattava di un argomento all’ordine del giorno.

In realtà, Repubblica sostiene che dietro l’opposizione del patron biancoceleste si nasconderebbe qualcos’altro. L’imprenditore romano, infatti, vorrebbe avanzare la candidatura di un suo medico.

Tavana ha lasciato per “questioni professionali e personali”

La querelle intorno al nome da proporre per la Commissione medica della Federazione Italiana Giuoco Calcio è emersa in seguito alle improvvise dimissioni del dottor Tavana. Inizialmente si era pensato che il medico sociale del Torino avesse lasciato in seguito a incomprensioni con il presidente della suddetta commissione.

Rodolfo Tavana ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa per chiarire cos’è accaduto realmente. Innanzitutto ha smentito di aver avuto incomprensioni con i colleghi.

Quindi ha aggiunto che in questo mese e mezzo ha dedicato davvero tanto tempo ai lavori della Commissione scientifica della FIGC. Ricordiamo che gli esperti stanno stilando il protocollo delle regole e norme di sicurezza che gli atleti dovranno seguire quando torneranno in campo.

Purtroppo il dottor Tavana ha dovuto rassegnare le dimissioni per “questioni personali e professionali”. Si è reso conto che per seguire queste situazioni private non avrebbe più potuto dedicare al lavoro in Federazione il tempo e l’impegno che avrebbe meritato.

Alla luce di ciò, il medico del Torino ha preferito lasciare il posto ad un altro collega che potrà “occuparsene a tempo pieno”. Per il momento, però, i club della Serie A non sono ancora riusciti a convergere sul nome da proporre in luogo di Rodolfo Tavana.

