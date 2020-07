Casoria: Trojano in maggioranza o opposizione? Appoggerà Campania Libera alle regioanali

Durante l’ultimo consiglio comunale giurava “fedeltà” all’opposizione poi le sue scelte lasciano dubbi sul suo posizionamento all’interno dell’assise comunale. Ricordiamo che durante il dibattito politico all’interno dell’aula consiliare Trojano si è “sganciato” da Angela Russo (leader del CDX ed ex candidato a Sindaco).

Ad oggi con un post su Facebook pubblicato dal consigliere bisogna farsi qualche domanda. Flora Beneduce (referente regionale di Trojano) si candiderà alle regionali con Campania Libera, lista di maggioranza all’interno del consiglio comunale di Casoria.

Da destra a sinistra, in pochi giorni anche per Trojano che appoggerà De Luca alle prossime regionali, a questo punto siamo sicuri che l’opposizione sia formata da 9 consiglieri e non 8? Come farà Trojano a scontrarsi in comune ed a “collaborare” in regione?

L’opposizione casoriana si fiderà del consigliere “trasformista”? Sicuramente Angela Russo già ha preso la sua decisione in merito a Trojano.

