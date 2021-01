I precedenti in Friuli tra Udinese e Napoli in massima serie: l’ ultimo confronto finì in parità 1-1.

Udinese-Napoli, i precedenti: l’ ultima volta finì in parità.

Domani pomeriggio il Napoli farà visita all’ Udinese dopo il pesante e inatteso K.O. casalingo contro lo Spezia nel giorno dell’ Epifania.

Gli azzurri dovranno fare ancora a meno di Osimhen e Mertens, da valutare invece Koulibaly e Demme. Assenze comunque che non dovranno essere un alibi: la squadra di Gattuso deve dare una sterzata al proprio campionato.

L’ Udinese è reduce dal pareggio in extremis strappato a Bologna tra le polemiche arbitrali. Anche Gotti dovrà fare a meno di diversi uomini soprattutto in attacco: Okaka sarà fuori come Pussetto (operato al legamento crociato), ancora in forse Deulofeu.

I precedenti in Friuli.

Sarà la sfida numero 77 tra Udinese e Napoli in Serie A. E’ la 38esima edizione in casa friulana.

Questo il bilancio dei precedenti a Udine: 13 vittorie Udinese, 18 pareggi, 7 sconfitte.

L’ ultima sfida è finita in parità. Il 17 dicembre dello scorso anno Napoli e Udinese si divisero la posta in palio, finì 1-1: al vantaggio di Lasagna nel secondo tempo pareggio Zielinski. Al 79esimo azzurri rimasero in dieci per l’ espulsione di Maksimovic.

La vittoria del Napoli manca invece dal 20 ottobre del 2018. Gli azzurri guidati da Ancelotti strapazzarono i padroni di casa con un netto 3-0: Fabian Ruiz, Mertens su rigore e Rog i marcatori de match.

L’ ultima vittoria dell’ Udinese manca invece dal 2016. Il 3 aprile di quell’ anno i padroni di casa si imposero per 3-1:

un rigore di Bruno Fernandes aprì le marcature pareggiato poi da Higuain, prima del finale di tempo ancora il portoghese a portare avanti i padroni di casa. Definitivo 3-1 con Thereau al 57esimo.

