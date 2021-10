Campania: proroga obbligo mascherine all’aperto fino al 31/12

De Luca proroga l’obbligo delle mascherine all’aperto in Campania fino al 31/12

In Campania il governatore De Luca proroga l’obbligo di indossare mascherine anche all’aperto fino al 31 dicembre per contenere i contagi dal coronavirus. I cittadini campani continueranno, quindi, a distinguersi dalla gran parte dei residenti delle altre regioni italiane. Tale provvedimento già fu motivo di polemiche politiche trasversali quando fu adottato per la prima volta dal presidente della Regione Campania.

L’ordinanza di De Luca

Lo ha disposto il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, con una ordinanza che è stata firmata ieri, 30 ottobre 2021. Per la precisione, l’obbligo della mascherina per contenere il diffondersi del virus del COVID-19 , scatta, anche all’esterno, solo in determinate condizioni. Nell’ordinanza si legge appunto che: “ si fa obbligo di mascherine all’aperto, laddove, si configurino assembramenti o affollamenti e in ogni situazione in cui non possa essere comunque garantito il distanziamento interpersonale”.

______________________________________________________________________

Casanapoli è un contenitore di notizie online sulla squadra del Napoli e il mondo che le ruota ogni giorno intorno. Non solo calcio per casanapoli.net da quando è online anche la sezione cronaca. I nostri redattori riportano e commentano quanto accade a tutti i protagonisti e non solo. Una giovane redazione sempre pronta a seguire, riportare e commentare il percorso della nostra amata squadra. Online sul giornale, in televisione, sul web ed in radio. Seguiteci anche sui social: Twitter, Facebook e Instagram. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti su Casanapoli.net.

giornalista pubblicista