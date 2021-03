Vaccino Sputnik in Campania, De Luca: chiediamo tempi rapidi per la verifica

Vaccino Sputnik in Campania, De Luca: agenzie si diano tempi rapidi

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un accordo per l’acquisto del vaccino Sputnik . Il governatore ha raggiunto l’accordo con “Human Vaccine”, il fondo russo che gestisce la commercializzazione dello “Sputnik V”. La regione ha siglato dei cosiddetti “accordi congelati”, il che vuol dire che saranno attuati non appena l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) darà l’approvazione all’uso del farmaco. A tale proposito lo stesso De Luca ha dichiarato: “Il contratto firmato prevede l’immediata esecutività dopo l’approvazione dell’EMA o dell’AIFA. E’ indispensabile, a questo punto, che le Agenzie di controllo si diano tempi rapidi di verifica e di decisione, adeguati alla gravità della pandemia. Ringrazio l’Ambasciata Italiana a Mosca per il supporto fornito”

L’obiettivo è immunizzare tutta la popolazione regionale interessata entro l’autunno 2021

In relazione al contratto firmato dalla Regione Campania per la fornitura di vaccino Sputnik, dopo settimane di confronto e di trattative è stato perfezionato l’accordo. Il Piano regionale prevede di immunizzare, entro l’autunno del 2021, tutta la popolazione interessata. Ci sarà la possibilità di disporre di altri vaccini aggiuntivi a quelli distribuiti dal Commissario nazionale. Ciò consentirà una più certa e tempestiva programmazione e somministrazione del vaccino stesso.

De Luca ringrazia l’ambasciata italiana a Mosca per il supporto fornito

La Regione ha confermato la notizia – riferita prima da Repubblica Napoli e riportata dall’agenzia russa Tass – e poi confermata all’ANSA. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, riferendosi al “contratto per la fornitura del vaccino Sputnik” ringrazia “l’Ambasciata italiana a Mosca per il supporto fornito”.

