Eraldo Pecci: “Mandare via Albiol per prendere Manolas non risolve tutti i problemi”

Eraldo Pecci, ex calciatore, anche del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per spiegare il suo punto di vista sul reparto difensivo del Napoli

Eraldo Pecci, ex calciatore, anche del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per spiegare il suo punto di vista sul reparto difensivo del Napoli.

In particolare, Pecci sostiene che i problemi del reparto arretrato del Napoli non sono stati risolti prendendo Manolas anziché Albiol. Infatti lo spagnolo era una colonna portante della difesa azzurra.

Queste le parole di Eraldo Pecci:

“I problemi non si risolvono col mercato, o meglio non sempre. Il Napoli ad esempio, onerava di risolvere i problemi mandando via Albiol e prendendo Manolas, ma così non è stato perché ci sono meccanismi e posizioni che ti fanno rendere meglio o peggio. La squadra azzurra non sta facendo tutto quello che può fare per cui guarderei prima bene l’organico prima di cambiare uomini.

La crescita della Lazio che gioca in una maniera divina è la vera sorpresa del 2019. Non può lottare per lo scudetto perché ha solo 11 titolari, ma al completo se la gioca contro tutti. Se non commette sciocchezze, la Juve vincerà ancora lo scudetto perché ha un organico contro cui è difficile competere”.

Redattore per Football-Magazine; Redattore per Casanapoli.

In precedenza redattore per Miglionews; redattore per ilmionapoli; redattore per forzazzurri; redattore per Veusviolive