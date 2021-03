CdS, Santoni: “Meret ora rischia per gli Europei: è il quarto portiere. Di Lorenzo se la gioca con Calabria”

Corriere dello Sport – Santoni: “Meret ora rischia per gli Europei: è il quarto portiere. Di Lorenzo se la gioca con Calabria”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Andrea Santoni. La firma del Corriere dello Sport ha commentato le convocazioni azzurre dei giocatori del Napoli, anche in ottica Europei 2021. Queste le dichiarazioni raccolte nel corso della trasmissione radiofonica “Punto Nuovo Sport Show“:

“La nazionale ripartirà da Lorenzo Insigne, un Insigne più maturo, più consapevole. Domani lo vedremo in campo In questa prima partita di qualificazione per il mondiale del Qatar. Una partita che avrà le sue insidie questa contro l’Irlanda del Nord. Una partita senza grande appeal, ma che non deve essere sottovalutata. Di Lorenzo e Meret agli Europei? Di Lorenzo ha più margine come vice-Florenzi e se la gioca con Calabria. Meret è il quarto portiere“.

Dunque un Insigne in grande forma che certamente rientrerà nella lista dei giocatori che saranno convocati da Mancini per gli Europei. Più dubbi in merito agli altri due “napoletani” Meret e Di Lorenzo. Tra i due ha più possibilità il terzino secondo Santoni. Tuttavia da qui a giugno ci potranno essere sorprese. Con magari anche l’innesto Politano a completare la schiera di azzurri con la maglia della nazionale.

