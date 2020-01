Prima Pagina CdS ed. Campania: “Ancora Tu”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Mercoledì 15 Gennaio 2020

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato agli azzurri di casa nostra: “Ancora Tu“.

Coppa Italia: Napoli – Lazio nei quarti di finale. Gattuso batte il Perugia con il risultato di 2-0 con la doppietta di Insigne su rigore.

Inzaghi supera la Cremonese con i gol di Patric, Parolo, Immobile e Bastos, un 4-0 tondo tondo: tutto pronto per la grande sfida di fine Gennaio al San Paolo. Gli altri ottavi. Inter a valanga, doppio Lukaku e 4-1 al Cagliari. Romelu – gol dopo 21 secondi. Conte affronterà la vincente tra Fiorentina e Atalanta. Juve c’è l’ Udinese. “CR7? sceglie lui”. Milan con Piatek.

Taglio alto per l’ intervista esclusiva a Roberto Baggio: “Nicolò ce la puoi fare”. Il Divino, recordman di recupero da un intervento al crociato, ben 77 giorno nel anno 2002: “Comnta la volontà di Zaniolo, io avevo 35 anni, lui ne ha 20, ricordo il pianto, la sofferenza. Auguri anche a Demiral. Dottor Mariani: “Già pronto per Giugno, deciderà Mancini”. Il professore che lo ha operato garantisce un ripresa veloce anche in vista degli Europei.

Calciomercato. Politano torna alla Roma, Spinazzola da Conte. Accordo a titolo definitivo tra il club giallorosso e l’ Inter: oggi le visite mediche, La carta Vecino per arrivare a Eriksen.

In fondo altre due notizie: Il Barcellona a Setién: la scossa dell’ identità.

Tennis. Caos in Australia: malori e ritiri per il fumo.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net